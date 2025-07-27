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Tiffany Café 夏季新菜有龍蝦、和牛堡　美型甜點宛如珠寶

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▲▼ Tiffany,LV 。（圖／公關照）

▲Tiffany Blue Box Café Taipei推出夏季新菜。（圖／Tiffany提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Tiffany & Co.位於新光三越信義店A9館的Blue Box Café Taipei，為炎熱夏季換上當令風味的新菜單，呈現一道道色彩斑斕、風味清新的前菜與主餐，以及如珠寶般精巧的甜點，再搭配4款全新夏日特調飲品，盡情享受盛夏風味，是家人朋友相聚、情人約會的浪漫之地。

▲▼ Tiffany,LV 。（圖／公關照）

▲Blue Box Café Taipei前菜香煎干貝佐甜豆、燉甜椒與蒔蘿。

Blue Box Café Taipei夏季新菜單由主廚林明健（Chef Kin）設計，從「布拉塔起司 桃子 季節時蔬沙拉」、「香煎干貝 甜豆 燉甜椒 蒔蘿」等風味清新前菜，到緬因龍蝦、和牛漢堡等主菜都賦予貴客嶄新的味蕾感受，甜點則是美型又美味，當中的榛果巧克力慕絲與香檳雪酪立刻讓人聯想到Tiffany經典的Return to Tiffany心型珠寶。

▲▼ Tiffany,LV 。（圖／公關照）

▲Blue Box Café Taipei 夏季主菜新選擇和牛漢堡。

▲▼ Tiffany,LV 。（圖／公關照）

▲Return to Tiffany系列愛心珠寶造型的榛果巧克力慕絲與香檳雪酪 。

▲▼ Tiffany,LV 。（圖／公關照）

▲Blue Box Café Taipei 夏日特調（由上至下）RED SANGRIA、SUMMER LOVE、FLORA。

LV（Louis Vuitton，路易威登）則於上海全新旗艦店開設Le Café Louis Vuitton ，由主廚Leonardo Zambrino與甜點主廚 Zoe Zhou 坐鎮，菜單中既有LV全球餐廳熟悉的經典選項，也獻上專為上海店打造的限定佳餚，例如以佛手柑沙巴雍醬與花園時蔬點綴的鯛魚薄切「Louis Hao」就是上海菜的重新演繹。

▲▼ Tiffany,LV 。（圖／公關照）

▲主廚Leonardo Zambrino坐鎮 Le Café Louis Vuitton 上海店。（圖／LV提供，以下同）

▲▼ Tiffany,LV 。（圖／公關照）

▲全新登場的 Le Café Louis Vuitton 上海店展現東西文化飲食精髓。

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關鍵字：

Tiffany, Tiffany & Co., LV, Louis Vuitton, 路易威登

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