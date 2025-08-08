漫威英雄擺件要價140萬　鑲逾7萬顆施華洛世奇水晶閃爆

▲施華洛世奇Marvel Avengers全球限量200件的華麗擺件，1,400,000元。（圖／施華洛世奇提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

奧地利品牌施華洛世奇（Swarovski）與漫威合作推出聯名系列擺件，以經典角色為靈感，融合品牌標誌性的精緻工藝與細膩細節，展現漫威英雄的獨特魅力與精神核心。焦點之作為全球限量200件的復仇者聯盟擺件，集結鋼鐵人、美國隊長、黑豹、黑寡婦與浩克等英雄，並採用施華洛世奇獨有的Pointiage® 低溫陶瓷鑲嵌技術，手工鑲嵌超過70,000顆紅、綠、藍與黑色水晶，細膩詮釋英雄們集結迎戰的經典場面，價格高達1,400,000元。





▲施華洛世奇與漫威聯名系列擺件洛基（前排左起）27,000元，雷神29,000元，薩諾斯32,000元，美國隊長（後排左起）25,000元，驚奇隊長22,000元。

除了百萬級華麗擺件，施華洛世奇也推出各個英雄與反派的單一擺件，運用精湛的施華洛世奇水晶切割技術，藉由數百個水晶切面巧妙呈現每個角色的傳神姿態，款式包括蜘蛛人、黑豹、驚奇隊長、鋼鐵人、綠巨人、美國隊長、雷神、薩諾斯與洛基，滿足漫威迷的收藏需求。





▲施華洛世奇與漫威聯名系列蜘蛛人擺件，19,000元。

法國精品品牌都彭（S.T. Dupont）則與Superman超人推出限量聯名系列，靈感取自超人化身克拉克肯特的紳士風範，作品涵蓋Ligne 2 打火機與Line D Eternity Large鋼珠筆，皆以超人代表性的紅、黃、藍三原色為主調，並鐫刻象徵希望與英雄主義的經典「S」盾徽，採用漆藝工法細緻描繪出層次豐富的皇家藍，呼應超人飛向天空的意向，每款限量作品皆附專屬收藏包裝，更添收藏價值。



▲都彭與超人聯名系列打火機（右）68,000元，鋼珠筆49,000元。（圖／都彭提供，以下同）