fb ig video ETtoday search mobile

情緒止於智者！跳脫自動化思考習慣　不被負面心態牽著走

>

邊池盈,方舟出版,書摘,情緒,焦慮,思考,低潮,憂鬱。（圖／達志示意圖）

文／邊池盈　圖／方舟出版

這些想法究竟是為了什麼？〈水中套圈圈遊戲機〉

孩子們最喜歡的文具店裡，有許多小巧可愛的遊戲機，其中有一款是按下按鈕後，水流會開始波動，使裡頭小圈圈動起來的遊戲機。讓更多小圈圈套進裡頭固定住的棍子，就是贏家。這款遊戲機被稱為「水中遊戲機」或「水中套圈圈遊戲機」。

如果你在按下按鈕之前觀察遊戲機，會發現那些圈圈其實靜靜地躺在底部。但當你按下按鈕，機器裡突然就「多」了許多圈圈。然而，圈圈並不是突然冒出來的，它們本來就在遊戲機裡，是水流出現波動，讓圈圈從地板上動了起來。

按按鈕的次數越多，水流變化越劇烈，圈圈便隨著水流四處翻滾。我們的內心也是如此運作的。我們常說：「被你氣死」、「真討厭他」、「真是太可怕了，真希望趕快解決」然而，真正讓我們心中的「圈圈」動起來的，並非外在的對象或事件，是我們內在的水流，是我們按下的按鈕。若我們不按下按鈕，就不會起漣漪，不起漣漪，圈圈便不會飄動了。

邊池盈,方舟出版,書摘,情緒,焦慮,思考,低潮,憂鬱。（圖／達志示意圖）

我們對外在事件的反應往往是自動且無意識的，因此我們通常很難明確察覺自己的「按鈕」、「水流」及「圈圈」，我們感覺到的，是「一整包」的事件。我們通常會自動歸類出「原因」與「結果」，將事件視為一個「故事」，當成是一個故事。

例如：「那個人這樣說，當然讓我非常生氣！話怎麼能這樣說？現在是瞧不起我嗎？」又或者是：「○○○不接電話。你看，他果然在生我的氣。真沒想到他居然是小心眼的人，這樣以後怎麼共事？每件事不就得再三考慮他的感受了？真是麻煩」

我們的思緒飛快運作，一下子就導出原因與結果。我們的內心不斷創造故事，根本沒時間去確認這件事情正確與否，還是有點被誇張或扭曲了。

我們之所以用思考加油添醋，將它們串連起來，好讓自己更能理解已經發生的事情或狀況，原因是為了減少不確定性，並試圖掌控整個局面。

然而，諷刺的是，這種認知上的努力不僅沒有讓我們更理解事情真相，反倒加深了誤解。那些心中的猜測、期待、判斷或思考，使我們無法客觀看見事情或狀況的原貌。

不過，如同片桐大忍禪師所說：「無論事情發生與否，我們可以選擇停下來，我們可以打開自己的心，試著看整體局勢。如此一來，我們將能收穫眾多。」

【推薦書籍】

邊池盈,方舟出版,書摘,情緒,焦慮,思考,低潮,憂鬱。（圖／達志示意圖、方舟出版）

書名：《致想太多的你》

作者：邊池盈（변지영）

簡介：作家、臨床與諮商心理學博士，於韓國CHA醫學大學（차의과학대학교）醫學系獲得博士學位，研究主題為調節焦點對心理健康的影響。她專注於以神經科學的最新發現重新詮釋心理學理論。

出版社：方舟出版

關鍵字：

邊池盈, 方舟出版, 書摘, 情緒, 焦慮, 思考, 低潮, 憂鬱

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

父告別式！顏清標致詞當場激動落淚　「爸爸在天之靈會保佑大家」

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

「4個沐浴壞習慣」超傷肌膚　你中了幾個呢？

「4個沐浴壞習慣」超傷肌膚　你中了幾個呢？

看似冷酷其實內心超柔軟！「嘴硬心軟」星座排行Top 5 一次看

看似冷酷其實內心超柔軟！「嘴硬心軟」星座排行Top 5 一次看

星巴克4個「隱藏版點餐攻略」！免費拿飲品提袋、加料有這規則

星巴克4個「隱藏版點餐攻略」！免費拿飲品提袋、加料有這規則

Longchamp下半年勸敗新品！時髦女生都在看這顆大包、絨面芭蕾舞鞋 60歲張曼玉狀態驚艷！私服露490元UNIQLO T恤、搭Gucci休閒包超時髦 宋慧喬登機包詢問度暴增！簡約三角大包時髦又能裝　同場加映平價類似款 《瑞草洞》文佳煐AI激瘦曲線5大黃金秘訣　跑步後放鬆三部曲讓體態緊緻 《穿著Prada的惡魔2》安海瑟薇化身時尚前輩依舊美到發光　7個保養心法曝 家長必看！營養師曝孩子長高秘訣　每天2杯奶、膳食纖維要多吃 眉毛怎麼畫最自然？新手全攻略、減齡畫法公開　比髮色淡一度最剛好

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面