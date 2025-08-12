情緒止於智者！跳脫自動化思考習慣　不被負面心態牽著走

文／邊池盈 圖／方舟出版

這些想法究竟是為了什麼？〈水中套圈圈遊戲機〉



孩子們最喜歡的文具店裡，有許多小巧可愛的遊戲機，其中有一款是按下按鈕後，水流會開始波動，使裡頭小圈圈動起來的遊戲機。讓更多小圈圈套進裡頭固定住的棍子，就是贏家。這款遊戲機被稱為「水中遊戲機」或「水中套圈圈遊戲機」。

如果你在按下按鈕之前觀察遊戲機，會發現那些圈圈其實靜靜地躺在底部。但當你按下按鈕，機器裡突然就「多」了許多圈圈。然而，圈圈並不是突然冒出來的，它們本來就在遊戲機裡，是水流出現波動，讓圈圈從地板上動了起來。

按按鈕的次數越多，水流變化越劇烈，圈圈便隨著水流四處翻滾。我們的內心也是如此運作的。我們常說：「被你氣死」、「真討厭他」、「真是太可怕了，真希望趕快解決」然而，真正讓我們心中的「圈圈」動起來的，並非外在的對象或事件，是我們內在的水流，是我們按下的按鈕。若我們不按下按鈕，就不會起漣漪，不起漣漪，圈圈便不會飄動了。

我們對外在事件的反應往往是自動且無意識的，因此我們通常很難明確察覺自己的「按鈕」、「水流」及「圈圈」，我們感覺到的，是「一整包」的事件。我們通常會自動歸類出「原因」與「結果」，將事件視為一個「故事」，當成是一個故事。

例如：「那個人這樣說，當然讓我非常生氣！話怎麼能這樣說？現在是瞧不起我嗎？」又或者是：「○○○不接電話。你看，他果然在生我的氣。真沒想到他居然是小心眼的人，這樣以後怎麼共事？每件事不就得再三考慮他的感受了？真是麻煩」

我們的思緒飛快運作，一下子就導出原因與結果。我們的內心不斷創造故事，根本沒時間去確認這件事情正確與否，還是有點被誇張或扭曲了。

我們之所以用思考加油添醋，將它們串連起來，好讓自己更能理解已經發生的事情或狀況，原因是為了減少不確定性，並試圖掌控整個局面。

然而，諷刺的是，這種認知上的努力不僅沒有讓我們更理解事情真相，反倒加深了誤解。那些心中的猜測、期待、判斷或思考，使我們無法客觀看見事情或狀況的原貌。

不過，如同片桐大忍禪師所說：「無論事情發生與否，我們可以選擇停下來，我們可以打開自己的心，試著看整體局勢。如此一來，我們將能收穫眾多。」

