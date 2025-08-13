減少焦慮、失眠！人人都必學「冥想」練習　停止思緒爆炸的惡循環

文／邊池盈 圖／方舟出版

靜止──此刻，是什麼阻礙我安然停留？〈所有情緒、想法，都一起「坐下」〉

有時候，我們充滿幹勁；有時候，卻又懶散無力，連身體都感覺沉重。有些日子，想到待辦事項就讓人心急；有些時候，則莫名地昏昏欲睡、疲憊不堪。有時候，情緒無緣無故低落；有時，則因微小的期待而感到興奮。精神有時遲鈍無比，有時卻又異常敏銳。即便處於這些變幻莫測的狀態中，我們依然按時坐下，靜坐冥想。「今天冥想應該會很順利吧？」「今天的狀態不太對，應該沒辦法專注吧？」這類想法、期待、判斷，都要放下。

每次坐下來，都要與當時的期待、興奮，或失望及不舒服等各式各樣情緒與想法，一同「坐下」。我們不可能在毫無雜念的「真空狀態」下靜坐，因為冥想並不是消除或阻絕所有想法，而是與當下共處。許多人誤以為冥想就是讓大腦一片空白，因此當雜念不斷浮現時，便感到焦躁、挫敗，甚至認為自己「不適合冥想」。

但冥想的本質，是「覺察並活在當下」。那麼，如果在靜坐時，痛苦的情緒與煩惱不斷湧現，該怎麼辦？如果試著讓自己冷靜下來，卻發現停不下來呢？這代表現在不是適合冥想的時機，應該等到情緒穩定後再進行嗎？恰恰相反。真正的冥想，就是與這些痛苦與不適共處。我們要和現在發生的事情共處，順其自然。所以我們該做的，不是壓抑或驅逐情緒，而是單純去接受它們的存在。

不過，焦點應該放在自己此刻感受的情緒或身體的感覺、正在發生的事情就好，小心別再多編故事了。比如：「就是因為過去我這麼做，現在才變這樣子」或「我再這樣下去，未來一定會變那樣！」這些多餘的想法都不需要。

平時我們說自己思緒複雜，大多是因為我們還執著於過去，或者忙著擔心未來，替未來做準備。然而，當我們的意識回歸當下、專注於當前身體與內心的變化時，這些漫長的思考鏈就難以繼續。因為當下的狀態是不斷變化的，而要察覺這種變化，我們的意識就必須停留在「此時此刻」。當我們專注於當下時，便不再陷入「思考→推測→擔憂」的惡性循環。

當我們發現自己不自覺跟著某個思緒走，一個接著一個，就要提醒自己回到當下。當我們陷入某種情緒，開始追隨情緒與思緒，思考自己為什麼出現這種情緒，也得趕緊讓自己回到當下。

不跟隨情緒或想法、判斷，要回到「靜坐的全身感覺」。即便意識飄移了，也得盡快發覺，回到當下。

