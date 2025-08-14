連晨翔愛Clarks袋鼠鞋「街頭風超好搭」　和劉品言逛街完全不同路線

記者林明瑋／台北報導

英國鞋履品牌Clarks迎接200周年，慶祝活動找來連晨翔共襄盛舉，他的第一雙Clarks是學生時期買的經典袋鼠鞋，直言相當好搭，他形容：「袋鼠鞋是街頭潮流文化舉足輕重的存在。」和老婆劉品言的喜好不同，他說：「我們逛街是完全不同路線，她比較時尚，我比較街頭。」

▲連晨翔買鞋重視外觀也重視機能，腳上的Zeph Run Joy全皮面厚底運動休閒鞋，6,880元。（圖 / 品牌提供，以下同）



▲連晨翔和劉品言的穿衣風格不同。（圖 / 翻攝連晨翔IG）

Clarks創立於1825年，從一雙以以羊皮邊角料打造的拖鞋開始，屹立200年不搖，至今推出超過2.2萬款鞋履，許多設計影響世代甚深，例如1950年由家族二代Nathan Clark設計的沙漠靴（Desert Boots）、誕生於1960年代的袋鼠鞋（Wallabee）等，不少跨界設計也深受歡迎，為慶祝200年生日，袋鼠鞋當然少不了聯名款，除了與日本潮牌HUMAN MADE、NEEDLES合作，並融入莫卡辛鞋型、運用英倫經典面料Harris Tweed打造鞋款，充滿英式優雅韻味。

▲連晨翔穿著Clarks原創工藝經典GTX防水袋鼠鞋，8,880元。



▲Clarks與Human made聯名的Wallabee Made袋鼠靴，11,080元。



▲Clarks與Needles聯名款休閒鞋Walla Strap Lo，8,880元。



▲Wallabee哈里斯泰德羊毛格紋學院系列袋鼠鞋，6,880元。

連晨翔學生時期很喜歡街頭文化，買了很多雙Clarks袋鼠鞋，他說：「袋鼠鞋很好搭配，以前最喜歡全身丹寧搭配卡其色的鞋。」熱愛潮流風格的他，曾為了買限量鞋排隊，他笑說：「各種排啊，沒排過隊的，不能說是潮鞋愛好者。」

2025秋冬復刻的三瓣鞋，更是必須要認識的Clarks鞋履，以1883年的健康鞋理念為靈感，採用專利科技鞋墊，具吸濕透氣、緩震等功能，科技大底耐磨且抓地力強，整體舒適又有型，連晨翔穿上大讚：「我覺得這是一雙高顏值的鞋，很穩很輕，包覆性很好。」老婆劉品言懷孕7個多月，他說：「現在要陪孕婦多走路，我自己要走穩，才能牽孕婦。」貼心又甜蜜。

▲三瓣鞋機能性強，寬楦又輕盈，女款7,280元。



▲三瓣鞋的鞋墊、大底都運用創新科技，男款7,580元。

Clarks有新鞋理所當然，與飯店合作是比較跳脫想像的跨界，即日起至11月12日在台北慕舍酒店推出品牌主題房，將鞋履文化與旅遊概念結合，共有3種房型，充滿獨特巧思。

▲Clarks與台北慕舍酒店合作，推出品牌主題房。

