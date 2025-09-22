fb ig video search mobile ETtoday

經痛起來要人命！「4個方法」教你減緩經痛、不適

>

▲▼「4個方法」教你減緩經痛、不適 。（圖/Pexels）

▲減緩經痛有方法。（圖／Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

經痛是許多女性在月經來臨時常見的困擾，疼痛程度因人而異，有些人甚至會影響到日常生活。想要減緩經痛，除了藉助止痛藥外，從生活習慣、飲食等都有方法可以幫助舒緩。

#做好保暖

保暖是最基本也是最有效的紓緩方式，因為子宮在低溫狀態下會收縮更劇烈，導致疼痛加劇。經期時建議用熱水袋或暖暖包放在小腹，能促進血液循環，放鬆子宮肌肉，緩解痙攣，或是泡溫水澡或泡腳，也有類似的效果。

▲▼「4個方法」教你減緩經痛、不適 。（圖/Pexels）

#經期前後避免攝取過多咖啡因、過鹹或油炸的食物

上述食物容易讓血管收縮或導致水腫，加重不舒服感。相反地，可以選擇富含鎂、鈣、維生素B群的食物，如香蕉、堅果、深綠色蔬菜、豆類，這些營養素有助於放鬆肌肉與神經，像是溫熱的薑茶或紅棗茶，也能改善血液循環，驅寒止痛。

#規律的輕量運動

輕量的運動如瑜伽、快走或伸展，可以幫助骨盆腔血液流通，減少子宮缺氧帶來的疼痛。特別是骨盆伸展或下犬式這類動作，對於舒緩下腹緊繃很有幫助。即便經期中身體較虛弱，做些輕柔的拉伸也能緩解不適。

▲▼「4個方法」教你減緩經痛、不適 。（圖/Pexels）

#保持放鬆與良好睡眠

壓力過大會刺激體內前列腺素分泌，導致子宮收縮更劇烈而加重經痛。可以透過深呼吸、冥想或聽音樂放鬆，讓身體恢復平衡。

最後也提醒大家，若經痛嚴重到經常影響生活，建議尋求醫師檢查，以排除子宮內膜異位或其他婦科疾病的可能。適度使用止痛藥或醫師開立的藥物，也能在安全範圍內有效改善。

