總是持續自我內耗？3方法有效緩解

▲有時想太多對真正解決問題沒幫助。（圖／pixabay、unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

你是一個想太多的人嗎？像是對於明天成果發表會是否順利，擔心太多不必要的事情，天氣會好嗎？電腦會不會突然當機？會有人出席嗎？會不會出現突發狀況？這種已經到「杞人憂天」地步的想太多習慣，科學分析這種內耗不但降低你解決事情的能力，還會影響你的健康。

某些關鍵時刻緊張是正常的，但若總是以這種態度面對事情、養成習慣，無法讓腦中的想法安靜下來，研究顯示真的會影響身心健康。

▲過度思考會產生更多問題，而忽略解決問題的方式。

降低解決事情的能力

過度擔心事情的人，因為要想的東西太多了，你以為想得多就能解決更多事，或是能照顧到細微的部分，事實上不然，研究顯示可能會造成「分析癱瘓」，它只會讓你不停思考出更多問題，卻無法找到解決方案，即便是簡單的「約會時要穿那件衣服？」選到最後也不會是最好的那一件。

▲一直陷在負面情緒中，更容易鑽牛角尖。

增加心理疾病的風險

《Journal of Abnormal Psychology》期刊曾發表一項研究指出，總是想著缺點、錯誤跟問題，出現心理問題的機率就會增高，因為不斷想著這些令人氣餒的事，像「上周我為何會做出這種錯誤決定？」、「是不是我有什麼盲點？」之類，不但容易一直鑽牛角尖，也會陷入惡性循環。

干擾睡眠

這問題顯而易見，如果一直讓腦子思考，晚上就會睡不好，而睡眠不足所帶出的健康問題，則是多如繁星，無論拉長睡眠時間都無法解決這些問題，像工作一樣，腦子也需要休息才能好好表現，協助你在人生中做決策。

▲學習增加解決事情的能力，會讓心情更放鬆。

要如何解決思考太多的習慣？專家建議採用新策略，或是透過學習發展新技能，可以讓你適時做出好決策，也更有自信，亦或能培養冥想、靜坐的習慣，都能讓你的思考暫時獲得休息。