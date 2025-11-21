fb ig video search mobile ETtoday

風Luxury／勞力士35萬座鐘開賣　「黑水鬼」放大版具萬年曆

▲▼ Rolex,PP 。（圖／公關照）

▲勞力士Submariner Date座鐘尺寸約80毫米，355,000元。（圖／翻攝勞力士官網）

記者陳雅韻／台北報導

勞力士（Rolex）座鐘上架！雖然不是勞力士執行長Jean-Frédéric Dufour與瑞士商界代表日前拜會美國總統川普時所贈的特製版座鐘，但展現品牌DNA的Submariner Date座鐘已讓錶迷興奮不已，外型忠於「黑水鬼」Submariner Date腕錶，內載配備萬年曆功能的石英機芯，此裝置能夠區分28天、30天或31天月份，以及29天的閏年二月，省去調校的麻煩，定價則與腕錶相當，約355,000元。

▲▼ Rolex,PP 。（圖／公關照）

▲勞力士Submariner Date座鐘配備Cerachrom陶質字圈及Chromalight夜光顯示。（圖／翻攝勞力士官網）

不鏽鋼打造的勞力士Submariner Date座鐘尺寸約80毫米，其半球形鐘殼設於環形底座上，因此能向任何方位調整位置，而鐘面設計如同「黑水鬼」放大版，配備Cerachrom陶質字圈，時標與指針也都具Chromalight夜光顯示，在漆黑處散發藍色強光以利辨別時間，兼具裝飾性與實用性。

▲▼ Rolex,PP 。（圖／公關照）

▲18K金打造的勞力士皇冠造型袖扣，201,000元。（圖／翻攝勞力士官網）

錶迷從勞力士官網可見座鐘歸在「配飾」欄目，並列的配飾還有三款採用品牌招牌元素設計的袖扣，分別為勞力士五角皇冠標誌造型、塗覆夜光物料的圓盤指針圖案、Cerachrom陶質圓盤上鐫刻皇冠標誌的三角坑紋造型袖扣，各有18K金、白金與永恒玫瑰金材質款式，因此價格達210,000元，讓別上袖口的藏家露一手貴氣。

▲▼ Rolex,PP 。（圖／公關照）

▲18K白金材質並塗覆夜光物料的勞力士指針袖扣，201,000元。（圖／翻攝勞力士官網）

▲▼ Rolex,PP 。（圖／公關照）

▲勞力士永恒玫瑰金與陶瓷製的三角坑紋袖扣，201,000元。（圖／翻攝勞力士官網）

「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）也將品牌經典元素轉化爲精品配件，推出袖扣與珠寶系列，包括標誌性的Calatrrava十字星圖騰、高級運動錶代表作Nautilus面盤經典的水平橫紋全入配飾設計，戴上恰好與手腕上的名錶相呼應。

▲▼ Rolex,PP 。（圖／公關照）

▲PP Nautilus 18K白金袖扣。（圖／翻攝PP官網）

▲▼ Rolex,PP 。（圖／公關照）

▲PP Calatrava 18K金鑲鑽戒指。（圖／翻攝PP官網）

►勞力士官方認證中古錶台灣開賣　熱門「綠水鬼」買得到

►「錶王」史上最貴古董錶誕生　精鋼萬年曆計時錶逾5.4億成交

勞力士, Rolex, PP, Patek Philippe, 百達翡麗

ET Fashion

