ZENITH彩虹機械錶正反都繽紛　附3條錶帶轉換風格

▲ZENITH DEFY Extreme Chroma挑戰極限炫彩腕錶，白色款與黑色款各724,300元。（圖／ZENITH提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶ZENITH（真力時）為機械錶注入亮眼彩虹色調，推出兩款DEFY Extreme Chroma挑戰極限炫彩腕錶，運用鈦金屬與陶瓷材質打造錶殼，45毫米錶殼線條俐落分明，分別採用微噴砂或拉絲拋光鈦金屬處理，十二邊形錶圈、按鈕護橋與錶冠則搭配黑色微噴砂鈦金屬或白色陶瓷材質，不同材質與工藝交錯，勾勒出DEFY Extreme系列一貫的建築感造型，而面盤上時標與刻度數字以漸層色調呈現，並延伸至指針尖端，流露活潑氣息。





▲DEFY Extreme Chroma挑戰極限炫彩腕錶搭載獨特版本的El Primero 9004自動上鍊機芯，夾板覆有PVD塗層展現繽紛色彩。

翻至ZENITH DEFY Extreme Chroma挑戰極限炫彩腕錶的錶背，可見延續多彩主題的星形自動盤，黑色款以亮藍色點綴，白色款則採用電光綠呈現，搭載可精準測量至1/100秒計時功能的El Primero 9004機芯，夾板也覆有PVD塗層展現繽紛色彩，完美詮釋「機械彩虹」的設計概念，此錶款配備專利快拆錶帶系統，隨錶附黑色或白色壓紋橡膠錶帶、同色系鈦金屬鍊帶，以及黑色Velcro魔術貼錶帶等三條錶帶，白色款與黑色款腕錶各限量100只。





▲雅典錶BLAST鏤空陀飛輪虹彩璨光高級珠寶腕錶限量8只，14,504,000元。（圖／雅典錶提供）

雅典錶（Ulysse Nardin）則藉由彩色寶石排列出迷人彩虹光譜，推出全球限量8只的BLAST鏤空陀飛輪虹彩璨光高級珠寶腕錶，採用隱秘式鑲嵌技藝，在18K白金錶殼、錶圈、錶冠、錶盤以及錶扣上悉心鑲嵌211顆、總重13.33克拉的彩色藍寶石，內載UN-172 鏤空自動上鍊機芯，配備飛行陀飛輪，12時位置為鉑金微型自動盤，具72小時動力儲存，身價超過1450萬元，堪稱品牌史上最華麗之作。

