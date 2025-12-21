fb ig video search mobile ETtoday

ZENITH彩虹機械錶正反都繽紛　附3條錶帶轉換風格

>

▲▼ Zenith 。（圖／公關照）

▲ZENITH DEFY Extreme Chroma挑戰極限炫彩腕錶，白色款與黑色款各724,300元。（圖／ZENITH提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶ZENITH（真力時）為機械錶注入亮眼彩虹色調，推出兩款DEFY Extreme Chroma挑戰極限炫彩腕錶，運用鈦金屬與陶瓷材質打造錶殼，45毫米錶殼線條俐落分明，分別採用微噴砂或拉絲拋光鈦金屬處理，十二邊形錶圈、按鈕護橋與錶冠則搭配黑色微噴砂鈦金屬或白色陶瓷材質，不同材質與工藝交錯，勾勒出DEFY Extreme系列一貫的建築感造型，而面盤上時標與刻度數字以漸層色調呈現，並延伸至指針尖端，流露活潑氣息。

▲▼ Zenith 。（圖／公關照）

▲DEFY Extreme Chroma挑戰極限炫彩腕錶搭載獨特版本的El Primero 9004自動上鍊機芯，夾板覆有PVD塗層展現繽紛色彩。

翻至ZENITH DEFY Extreme Chroma挑戰極限炫彩腕錶的錶背，可見延續多彩主題的星形自動盤，黑色款以亮藍色點綴，白色款則採用電光綠呈現，搭載可精準測量至1/100秒計時功能的El Primero 9004機芯，夾板也覆有PVD塗層展現繽紛色彩，完美詮釋「機械彩虹」的設計概念，此錶款配備專利快拆錶帶系統，隨錶附黑色或白色壓紋橡膠錶帶、同色系鈦金屬鍊帶，以及黑色Velcro魔術貼錶帶等三條錶帶，白色款與黑色款腕錶各限量100只。

▲▼ Zenith 。（圖／公關照）

▲雅典錶BLAST鏤空陀飛輪虹彩璨光高級珠寶腕錶限量8只，14,504,000元。（圖／雅典錶提供）

雅典錶（Ulysse Nardin）則藉由彩色寶石排列出迷人彩虹光譜，推出全球限量8只的BLAST鏤空陀飛輪虹彩璨光高級珠寶腕錶，採用隱秘式鑲嵌技藝，在18K白金錶殼、錶圈、錶冠、錶盤以及錶扣上悉心鑲嵌211顆、總重13.33克拉的彩色藍寶石，內載UN-172 鏤空自動上鍊機芯，配備飛行陀飛輪，12時位置為鉑金微型自動盤，具72小時動力儲存，身價超過1450萬元，堪稱品牌史上最華麗之作。
 

►勞力士免費展覽快搶名額　飛機裝置超好拍、首款GMT-Master錶來了

►風Luxury／亞洲首富兒出手闊氣　送梅西逾3400萬名錶當見面禮

關鍵字：

ZENITH, Ulysse Nardin, 雅典錶

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

ET Fashion

推薦閱讀

威廉承襲黛安娜王妃善心　帶長子為街友備餐

威廉承襲黛安娜王妃善心　帶長子為街友備餐

G-SHOCK 20萬鳳凰錶滿滿精緻細節 　金屬工藝大師手工雕鑿

G-SHOCK 20萬鳳凰錶滿滿精緻細節 　金屬工藝大師手工雕鑿

夏綠蒂公主撒嬌靠威廉肩膀　小王子路易躺老爸胸膛超放鬆

夏綠蒂公主撒嬌靠威廉肩膀　小王子路易躺老爸胸膛超放鬆

歐米茄月之暗面錶全面進化　紅指針、灰陶瓷款超夯 「甜茶」橘色造型上癮　情侶裝、母子裝高調搶鏡 徐悲鴻《奔馬》躍上浪琴表　鍍金自動盤上奔馳 朴寶劍變玄彬同事　當歐米茄大使耍酷 摩納哥王妃仙女造型迷人　與台灣珠寶設計師Anna Hu同桌慶聖誕 周杰倫的聖誕錶有「世界時光機」字樣　三方聯名帝舵表搶頭香 勞力士80坪大店落腳麗晶精品　機芯牆太美、鑑賞舒適度大升級

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面