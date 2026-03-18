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楊紫瓊紅裝配珍珠長鍊雍容華貴　當MIKIMOTO最佳女主角

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▲▼楊紫瓊。（圖／公關照）

▲奧斯卡影后楊紫瓊優雅演繹MIKIMOTO全新形象「1893 MIKIMOTO – Time on a string」。（圖／MIKIMOTO提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

奧斯卡影后楊紫瓊多次在重要場合佩戴MIKIMOTO珠寶，優雅大氣的風格深植人心，近日品牌發布全新形象「1893 MIKIMOTO – Time on a string」，她果然是最佳女主角，擔綱演繹品牌頂級之作，一套紅色禮服造型搭配彷彿無限延伸的珍珠長鍊，展現雍容華貴風範。

▲▼楊紫瓊。（圖／公關照）

▲楊紫瓊身穿紅色禮服穿戴珍珠長鍊與寬版手環，展現雍容華貴風範。

楊紫瓊於MIKIMOTO最新形象照中連換三套造型，其中一套黑西裝造型搭配南洋珠Y字長鍊，盡顯她堅定優雅的氣質，精準詮釋了「美在優雅內斂，力於純粹無瑕」的品牌核心價值。

▲▼楊紫瓊。（圖／公關照）

▲楊紫瓊以黑西裝搭配南洋珠Y字鍊，氣勢非凡。

今年2月楊紫瓊獲得柏林影展頒發象徵終身成就獎的「榮譽金熊獎」，成為影展史上第一位獲此殊榮的華人演員，當時她選穿點綴珠飾與亮片的Armani Privé 2026年春夏系列禮服，搭配的珠寶正是MIKIMOTO高級珠寶，並同時戴著她的幸運物-- RICHARD MILLE要價超過4200萬元的RM 07-02藍寶石水晶女士腕錶，此款名錶陪伴她度過許多人生重要時光，包括在奧斯卡封后的光榮時刻。

▲▼楊紫瓊。（圖／路透）

▲楊紫瓊獲頒柏林影展「榮譽金熊獎」時，佩戴MIKIMOTO高級珠寶與RICHARD MILLE RM 07-02藍寶石水晶錶。（圖／路透社）

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關鍵字：

楊紫瓊, MIKIMOTO, RICHARD MILLE

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