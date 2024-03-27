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皮膚科醫師曝5種「不用買貴的保養品」　選對就能便宜又有效

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▲▼ 皮膚科醫師曝5種不用買貴的保養品。（圖／翻攝IG）

▲皮膚科醫師表示，有些保養品選對不用花大錢。（圖／翻攝IG@ahc.official、@aoihamada）

記者張毓容／綜合報導　圖／翻攝IG@ahc.official、@abib.official

許多人為了擁有好肌膚、維持年輕狀態，花大錢買各種保養品也在所不惜，但皮膚科醫師劉秀麗就透露，有些保養品的價格並不與效果成正比，不是越貴越有效。她就透露有5種保養品買貴可能只是白白浪費錢，只要選對，不需要花高價，也能擁有好效果。

＃化妝水

通常化妝水裡百分之九十的成分都是水，只能暫時濕潤角質層，不能達到深層補水。

▲▼ 皮膚科醫師曝5種不用買貴的保養品。（圖／翻攝IG）

＃頸霜

想要護理頸部肌膚，只要平時塗抹臉部保養品的時候，將保養品帶到脖子上就可以了，不需要特別買頸霜來使用。

＃洗面乳

劉醫師表示，不少品牌的洗面乳宣稱有許多功效，售價也跟著提高，但其實性價比不高，因為洗面乳最大的作用就是清潔皮膚，頂多停留在肌膚上幾十秒，再多的保養成分也難以被吸收。

▲▼ 皮膚科醫師曝5種不用買貴的保養品。（圖／翻攝IG）

＃保濕面膜

面膜就是及時補水的產品，用多了會導致皮膚過度水合，進而導致皮膚的敏感。

▲▼ 皮膚科醫師曝5種不用買貴的保養品。（圖／翻攝IG）

＃護手霜

護手霜最主要就是滋潤手部肌膚，如果是特別想要追求喜歡的香味、使用感，可依個人喜好、預算任意選擇，但如果是追求實用，一瓶尿素乳霜就很夠用了。

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關鍵字：

保養, 護膚, 保養品, 效果, 皮膚科醫師, 醫生

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