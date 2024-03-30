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韓妞都在瘋「乳霜吸油紙面膜法」！改善粉刺、深層補水超有感

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▲▼韓妞都在瘋的「乳霜吸油紙面膜法」 。（圖／翻攝IG,小紅書）

▲皮膚科醫師教韓國正夯的「乳霜吸油紙面膜法」作法。（圖／翻攝IG@etudeofficial、@innisfreeofficial）

記者張毓容／台北報導　 圖／翻攝小紅書@李藝恩dr.meili

羨慕韓妞們皮膚都好細緻透亮？韓國皮膚科美女醫師李藝恩表示，其實韓國女生的好皮膚都是透過很多厲害的護膚法養出來的。像是最近在韓國很流行的「乳霜吸油紙面膜法（Cream Paper Pack）」，主要針對因皮膚油脂過多，髒東西在毛囊內堆積、堵塞毛孔而形成的小粉刺做改善，同時用乳霜深層補水。只需要準備乳霜和吸油面紙2種產品，搭配3個步驟就能完成，不僅做起來簡單，效果也很好，在韓網上獲得很多好評和推薦。

李醫師首先解釋，日常保養時，如果厚厚地塗抹乳霜，會讓皮膚有種油膩發悶、難以吸收的感覺，但做「乳霜吸油紙面膜法」的話，就可以去除不必要的油分，幫助防止長粉刺，留下滿滿水分來鎮定粉刺，深層滋潤保濕的同時，皮膚紋理也變得柔嫩，每周做兩次，就能幫助和粉刺、粗糙煩惱說掰掰。

▲▼韓妞都在瘋的「乳霜吸油紙面膜法」 。（圖／翻攝IG,小紅書）

Step 1：清潔後疊塗乳霜

洗臉清潔後，在全臉薄薄地多次疊塗乳霜，乳霜要疊塗得厚實，這樣之後貼上吸油面紙的時候，才不會被黏得皺巴巴。

注意不要用偏乾澀的乳霜，而是要選擇油分少、水分多，且不堵塞毛孔的Non-Comedogenic（不致粉絲）水潤面霜，李醫師也推薦乳霜最好可使用含有腺苷＋積雪草成分40%～50%的乳霜。

▲▼韓妞都在瘋的「乳霜吸油紙面膜法」 。（圖／翻攝IG,小紅書）

Step 2：在乳霜上貼吸油面紙

在額頭、下巴、臉頰等有粉刺的部位，貼上5張左右的吸油面紙，建議選擇100%麻材質的吸油面紙，這樣才不會過度吸走油分和水分。吸油面紙會像油膜一樣包裹在皮膚表面，防止乳霜的水分蒸發，同時吸收乳霜裡的油分，幫助乳霜中的有效成分被深層吸收，這樣敷起來不油膩反而很滋潤。

另外要注意，別使用帶有蜜粉或是不透氣的吸油面紙，這些都會使皮膚變得更加乾燥，加重毛孔堵塞。

▲▼韓妞都在瘋的「乳霜吸油紙面膜法」 。（圖／翻攝IG,小紅書）

Step 3：敷5分鐘就拿下

乳霜＋吸油面紙貼敷在臉上5分鐘後就要摘除，貼在臉上的時間過長，拿掉時容易產生刺激，所以最多5分鐘就要拿下。

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關鍵字：

保養, 護膚, 韓妞, 保養法, 乳霜, 秘訣, 皮膚科醫師, 醫生

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