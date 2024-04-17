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痘痘、粉刺好煩人！多喝青檸水、吃蘆筍　促進排毒減少發炎

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▲痘痘,粉刺,飲食,美容。（圖／IG）

記者李薇／綜合報導　圖／達志示意圖、dlwlrma IG、boyoung0212_official IG

夏季很多人都有粉刺痘痘的困擾，除了辛辣、高油脂的東西少吃之外，以下5種類型的食材可以適量攝取，來改善肌膚痘痘與出油的狀況，更好的減少高油、高鹹烹調也是關鍵。

1.綠葉蔬菜

包括菠菜、羽衣甘藍和蘆筍等綠葉蔬菜，富含維生素A、C和E，以及抗氧化劑和纖維，這些營養素有助於清除毒素，減輕發炎，促進皮膚健康和修復。

▲痘痘。（圖／達志示意圖）

2.青檸

青檸是一種富含維生素C的柑橘水果，具有抗菌和消炎的特性，飲用檸檬水或在食物中加入青檸汁可以促進消化，排毒並提供皮膚所需的營養。

3.鮭魚

富含omega-3脂肪酸的魚類，可以減輕發炎的反應和改善皮膚狀況，這些健康的脂肪酸有助於保持皮膚細胞的彈性和保水度，適量攝取對身體也是很好的。

▲痘痘。（圖／達志示意圖）

4.蘆筍

蘆筍是一種低卡路里、高纖維的蔬菜，富含維生素A、C和E以及抗氧化劑，它有助於排除體內的毒素，減少發炎反應，並促進皮膚健康。

5.南瓜子

南瓜子是一種富含鋅、維生素E、蛋白質和健康脂肪的種子，鋅是一種重要的礦物質，有助於調節皮膚油脂分泌，減少痘痘的發生，此外，南瓜子還含有抗氧化劑，有助於保護肌膚免受自由基損傷。

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關鍵字：

痘痘, 粉刺, 飲食, 美容

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