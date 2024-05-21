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常熬夜晚睡？營養師教吃5種「養肝食物」：綠茶、咖啡交替喝

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▲▼ 營養師曝5種護肝食物 。（圖／示意圖／達志影像）

▲營養師分享5種「養肝食物」，能幫助養護肝臟健康。

記者張毓容／台北報導　 圖／達志示意圖

現代人生活忙碌，常熬夜晚睡，別以為有補眠就沒事，肝是人體中最沉默的器官，等到肝臟真的受傷了，對身體健康影響極大。營養師周麗提醒，肝臟非常重要，從新陳代謝、內源性和外源性物質的分泌到解毒，每個環節都需要肝，所以一定要保護好肝臟健康。她就分享，除了盡量早睡並戒煙、戒酒、保持好心情，還有以下5種「養肝食物」平時可以適量補充。

▲▼ 營養師曝5種護肝食物 。（圖／示意圖／達志影像）

＃豆類和大豆

大陸曾有一項大型的橫斷面研究顯示，用肉代替一份大豆，會使脂肪肝風險增加12%～13%，反過來說，用大豆替換部分肉類，有助於降低脂肪肝風險。

＃富含Omega-3脂肪酸的魚類、蔬菜和堅果

像是鮭魚、鯖魚、比目魚等深海魚，蔬菜中的馬齒莧，堅果種子中的核桃、亞麻籽等食物，都含有豐富的Omega-3脂肪酸。Omega-3脂肪酸已經被證實可以降低三酸甘油酯、肝酵素（又稱肝臟酶）、空腹血糖和脂肪變性水平，建議平時可以適量補充富含Omega-3脂肪酸的食物。

▲▼ 營養師曝5種護肝食物 。（圖／示意圖／達志影像）

＃特級初榨橄欖油
特級初榨橄欖油很穩定，且還富含單不飽和脂肪酸，對於肝臟有益的影響不少，像是可以幫助減少脂肪肝、肝細胞腫脹、纖維化和防止脂質過氧化等。

＃咖啡

蘇格蘭的一項研究發現，無論咖啡攝入量多少，飲用咖啡可以降低慢性肝病患者的肝硬化罹患機率。這可能和咖啡中的化合物含有抗增殖、抗氧化、抗纖維化或促凋亡作用的特性有關係。

▲▼ 營養師曝5種護肝食物 。（圖／示意圖／達志影像）

＃綠茶

最近的一項統合分析(Meta-analysis)得出結論，增加綠茶攝入量可能對肝癌有預防作用，很可能是因為綠茶中含有的植化素，具有抗增殖和抗氧化的特性。

最後周麗也總結，日常可以將咖啡、茶類換著喝，多用豆製品替換部分肉類，常吃魚，每天吃適量堅果種子，用特級初榨橄欖油烹飪食物，從飲食上保護肝臟。

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