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皮膚科醫師教「粉刺毛孔保養」5秘訣！有效去黑頭、縮小毛孔

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▲▼ 皮膚科醫師教減少粉刺5秘訣 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲皮膚科醫師教5招改善粉刺、毛孔問題，養回細緻乾淨美肌。（圖／翻攝IG@goodal_official、@innisfreeofficial）

記者張毓容／綜合報導　 圖／品牌提供、翻攝IG@goodal_official、@abib.official、@innisfreeofficial

黑頭粉刺、毛孔粗大是許多愛美女性的煩惱，尤其到了夏季出油變多，粉刺、毛孔問題更是嚴重。皮膚科醫師劉靜就給出改善粉刺毛孔的保養建議，做好以下5件事幫你減少黑頭粉刺，還能讓毛孔看起來變小，養回乾淨細緻的好肌膚。

▲▼ 皮膚科醫師教減少粉刺5秘訣 。（圖／翻攝ＩＧ）

＃雙重清潔

晚上洗臉時，第一步先用油性的清潔產品，第二步再用水基底的溫和潔面產品。第一步用的油類清潔產品，可以有效溶解油性的髒東西，像是化妝品和防曬霜，水基底清潔產品則可以洗掉汗液和灰塵，雙重清潔可以保證毛孔充分清潔，降低毛孔殘留髒東西而堵塞毛孔和變成黑頭粉刺的可能。

劉醫師提醒，雙重清潔晚上使用就好，早上可以只用溫水或是溫和的洗面乳清洗即可。

＃一周用幾次化學性去角質

化學性去角質劑就是常說的酸類保養品，劉醫師建議可以選擇AHA（果酸）或BHA（水楊酸），像是乙醇酸、乳酸和水楊酸等產品，可以幫助去角質，溶解皮膚的死皮、老廢角質，讓毛孔看起來更小。

▲▼ 皮膚科醫師教減少粉刺5秘訣 。（圖／翻攝ＩＧ）

＃晚上交替使用A醇和酸類保養

A醇可以促進膠原蛋白合成、新生，提升皮膚緊緻度，進而讓毛孔看起來小一點，可以和酸類保養（化學去角質劑）交替著使用，勿同時使用。

▲▼ 皮膚科醫師教減少粉刺5秘訣 。（圖／翻攝ＩＧ）

＃使用膨潤土面膜

膨潤土（又稱火山黏土、皂土）面膜可以幫助吸收多餘油脂，徹底清除毛孔的污垢，一周使用1～2次即可幫助減少黑頭粉刺，保持毛孔的潔淨。

＃不要擠黑頭和毛孔

劉醫師千萬不要擠黑頭粉刺和擠毛孔！容易造成肌膚受損，造成色素沉澱甚至留下疤痕。

【溫和酸類保養品推薦】

▲▼ 皮膚科醫師揭用酸類保養品的3大誤區 。（圖／翻攝IG、品牌提供）

▲Kiehl’s 激光三酸煥膚精華液，30ml，NT$2,000。

主打醫學級三酸成分，包含作用在淺層的大分子果酸「葡萄糖酸」、可進到皮膚中層的小分子果酸「乳酸」＋「甘醇酸」和可滲透進深層的水楊酸，代謝肌膚表層的老廢角質，使肌膚光滑、減少顆粒感，並代謝老廢角質、維持油水平衡，改善粉刺痘痘、毛孔粗大問題，讓煥膚從表層到肌底層層作用，且通過敏感肌測試，效果全面又溫和，全膚質都可使用。

▲▼ 皮膚科醫師揭用酸類保養品的3大誤區 。（圖／翻攝IG、品牌提供）

▲m̄enom̄eno Ns 酸酸調理精華，15ml，NT$880。

藝人張景嵐創立的美感科學保養品牌m̄enom̄eno，近日推出全新溫和煥膚酸類保養品「Ns 酸酸調理精華」。使用11%高濃度AHA＆BHA多重酸成分，精準調配濃度至最完美比例，有效改善暗沉粗糙及毛孔阻塞，平滑肌理並恢復光澤，偕同獨特緩釋型水楊酸和獨特植萃配方「三皮素」，代謝老廢角質、暢通毛孔，幫助後續保養品吸收，並全面加強控油、調理角化。

▲▼ 皮膚科醫師揭用酸類保養品的3大誤區 。（圖／翻攝IG、品牌提供）

▲CeraVe 多重酸煥膚修護精華，40ml，NT$599。

含有獨家抗粉痘關鍵成分，包含高效三重神經醯胺、菸鹼醯胺、AHA（甘醇酸&乳酸）和BHA（水楊酸），多重酸可幫助油痘粉刺有效煥膚，代謝表層老廢角質，改善痘痘及瑕疵，調理油脂分泌並緊緻毛孔、改善粉刺，同時修護、提升肌膚保水度，舒緩敏感不適，連敏感肌也適用。 

►敏感肌不能用酸？皮膚科醫師揭「酸類保養」常見3大誤區

►美白擦了沒用？皮膚科醫師揭「常被忽略5大關鍵」：用錯反而暗沉發黃

►夏季必備！最新「抗痘保養神品」盤點　Kiehl’s、d program用過都大推

關鍵字：

保養, 護膚, 粉刺, 黑頭, 白頭, 毛孔, 毛孔粗大, 清潔, 改善, 秘訣, 方法, 皮膚科醫師, 醫生

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