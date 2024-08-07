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小心越吃越肥！營養師揭3大隱形地雷食物：假蔬菜真澱粉要注意

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▲▼ 營養師曝3大減肥隱形地雷。（圖／示意圖／達志影像)

▲營養師曝會影響減肥成效的3大隱形地雷食物，一不注意小心越減越肥。

記者張毓容／台北報導　 圖／達志示意圖

明明很努力少吃多動了，但怎麼減肥效果就是不好？小心可能是你吃了不少隱形地雷食物而不自知。知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）就分享3個會影響減肥成效的「隱形地雷食物」，這些食物很容易被忽略，一不注意就會讓你越吃越肥，當然瘦不下來。

▲▼ 營養師曝3大減肥隱形地雷。（圖／示意圖／達志影像)

＃鈉含量高的食物

鈉是造成水腫的罪魁禍首，所以要盡量減少攝取加工食品，像是香腸、火腿、臘肉，還有微波湯品以及泡麵湯底的鈉含量都超高。鈉的攝取量一天要小於2400毫克，相當於6克的鹽，鈉攝取過量除了會水腫，也會讓血壓偏高。

＃假蔬菜真澱粉

像是地瓜、南瓜、芋頭、玉米、馬鈴薯、山藥、蓮藕等這些食材都是屬於全穀雜糧類食物，澱粉含量比較高。蕭瑋霖提醒，不要將這類食物當成蔬菜吃，否則熱量容易偏高，也建議可以跟澱粉類食物代換，如果有吃到這類食物，當天飯量記得要減少一點。

▲▼ 營養師曝3大減肥隱形地雷。（圖／示意圖／達志影像)

＃看似健康的飲品

糖是非常好的調味料，當食物太鹹時可以加糖中和，太酸也可以加糖改善，而部分乳酸飲品或是果汁，為了改善酸味，會加入非常多的糖，所以喝這類飲品前要特別注意，一定要確認營養標示。

根據WHO建議，每日游離糖的攝取要控制在總熱量的10%以內，有機會降低肥胖的風險。游離糖簡單來說就是額外添加到食物中的糖，總熱量10%以下的糖，男性如果以每日熱量2000大卡來計算，大約是50公克；女性以每日1500大卡計算，大約是37.5公克，隨便一杯飲料都可能會超過一天限制量的一半以上，更不用說其它食物的糖了。建議多喝水或是改喝無糖茶飲、豆漿，取代果汁或含糖飲料。

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關鍵字：

減肥, 瘦身, 減重, 減脂, 地雷, 食物, NG食物, 飲食, 假蔬菜, 營養師

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