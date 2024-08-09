中醫師教「夏季減肥居家調理」4大秘訣！喝對花草茶養出易瘦體質

▲中醫師分享內調外養瘦身4招秘訣，教你居家養成健康易瘦好體質。

記者張毓容／台北報導 圖／達志示意圖、公關提供

近年漢方養生風潮盛行，根據《漢方醫藥保健認知及應用趨勢調查報告》指出，中醫就診年齡層下降，超過7成民眾表示最重視長期身體調理，其中包含健脾養胃、體態管理等，更在年輕世代中吹起一陣輕養生風潮。而夏季向來是減肥高峰期，越來越多人想嘗試靠中醫調理體質，從根本養出健康苗條身材，長期深耕健減重與女性體質調理的中醫師曾宜萱就分享4種居家就能執行的內調外養瘦身秘訣，教你從體質根本恢復身體的氣化功能，幫助有效解決肥胖問題，把握夏季瘦身最後的黃金期，由內而外健康瘦出理想身材。

＃養脾護胃的中醫藥材食補法



養護脾胃是健康的基礎，也是減重瘦身的關鍵。曾醫師就分享2種常用的中醫藥材及其食補方法。

1.紅豆茯苓薏仁湯



紅豆茯苓薏仁湯除了有助於清熱利濕、健脾養脾，進而促進腸胃蠕動外，也具美白滋養、改善浮腫等功效。但要注意，薏仁容易造成身體虛寒，懷孕及生理期間婦女不宜食用。

2.枸杞山楂茶



枸杞山楂茶不僅有開胃消食、活血化瘀等作用，飯後食用還可以幫助蛋白質及脂肪消化，進而減少油脂吸收。但腸胃不適者不宜食用。

＃疏肝解鬱的花草茶食補法



花草茶具有清熱解毒、排濕利尿、養肝明目的功效，能幫助身體排除濁氣，調節體內平衡，對於保持健康十分有益，增強脾胃生氣血功能。

1.玫瑰花茶



玫瑰花茶有疏肝解郁、調理氣血的效果，日常沖泡可添加少許龍眼乾，加速膠原蛋白生成，恢復紅潤好氣色，更有養血安神的作用，能暖經、調經止痛，幫助舒緩經期疼痛。但飲食需注意禁忌，孕婦和腸胃不適者不宜食用。

2.洋甘菊枸杞銀耳湯



洋甘菊有助於降血糖、穩定情緒，而枸杞則具有抗氧化、促進腸胃蠕動的功效，再加入低熱量的銀耳，可潤肺生津止咳、增強免疫力，更有養顏美容的作用。但要注意的是，需要開車或操作危險性機具者不宜食用。

＃去痰排濕的刮痧按摩法



刮痧按摩通過在皮膚表面刮拭來促進血液循環和經絡疏通，有助於去除體內痰濕、改善體質，並且通過疏肝理氣來調節情緒和減少壓力。曾醫師就分享有助於去痰濕的面部、手臂、腰部刮痧法與詳細步驟。

面部刮痧：每步驟每日可進行2～3次



1.迎香穴到太陽穴刮5次。

2.地倉穴到太陽穴刮5次。

3.承漿穴到太陽穴刮5次。

4.沿下頜至耳前到神庭穴重複5次。

5.分別從印堂、攢竹穴、魚腰穴、絲竹空穴由下至上到髮際重複5次。

手臂刮痧：每步驟每日可進行2～3次



1.以刮痧板由上往下刮，約20～30下。

2.將手抱頭，以刮痧板從手肘刮到腋下，刮20～30下，直至手臂微溫熱。

3.於手肘曲池穴，小海穴，臂腧處按壓至有酸痛感，每次2～3分鐘。

腰部刮痧：每步驟重覆進行20次，整套方法每日2～3次



1. 將刮痧板置於胸骨下方，並且由上到下輕柔地向下推壓。

2. 以腰圍最瘦的兩側作為起始點，左右交替的方式，向肚臍中央推壓刮痧。

3. 在腰圍兩側，以胸骨下方開始，向下垂直刮痧，可使腰部曲線更加明顯。

4. 以氣海穴，左右天樞穴、水分穴，輕柔地畫圈按壓。

5. 再以關元穴，左右大橫穴、中脘穴，輕柔地畫圈按壓。

＃促進代謝的穴位按摩法



通過穴位按摩，可刺激特定穴位來調節內分泌、促進代謝和增強免疫力，建議每天進行3～4次，每次持續5分鐘，尤其早上起床後按的效果最佳。曾醫師分享能促進代謝的4個關鍵穴位及其功效。

足三里穴

足三里穴位於膝蓋下4指寬處，可緩解胃痛，增強免疫力，調理脾胃。

內關穴

位於手腕橫紋上2寸處，可幫助緩解胃痛、噁心，健腸胃，安心神。

太衝穴

太衝穴位於腳背第1和第2趾縫上1寸的凹陷處，其功效為緩解胃痙攣和腸躁症，疏肝理氣。

中脘穴

位於肚臍直上四寸，可幫助消脹氣、止嘔、緩解打嗝不適。

