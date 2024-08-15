告別便秘危機！營養師教「排便順暢」8秘訣：空腹喝水就有感

▲營養師分享有助於排便順暢的8招秘訣，堅持做就能遠離便秘困擾。

記者張毓容／台北報導 圖／達志示意圖

現代人生活型態、飲食習慣改變，加上久坐少動、壓力大等因素，不少人都有排便不順的狀況，甚至有便秘困擾的人也不在少數。營養師董文翠就分享8招「排便順暢」秘訣，有效改善排便狀況，讓你實現「排便自由」、遠離便秘危機。

＃早上空腹喝水



早上起床後先喝一杯溫水，此時是大腸經活躍的時間，可以刺激腸胃，進而促進排便。

＃上廁所時墊高腳



可以在馬桶前方放一個小椅子，將雙腳墊高，身體和關節的角度差不多會小於35度，這樣的姿勢會讓肛門直腸的角度變大，能有效地幫助排便。

＃早睡早起不熬夜



熬夜也是便秘的主要元兇之一，長時間的熬夜會導致內分泌紊亂，新陳代謝也會變低。

＃專心排便



很多人常常都是邊滑手機邊排便，這樣注意力不專注，某種程度上也會阻礙排便。

＃自己榨蔬果汁



不喜歡吃蔬菜的人，董文翠建議可以喝蔬果汁幫助。可以將一些富含膳食纖維的蔬菜，像是芹菜、胡蘿蔔、菠菜等，搭配適合的水果榨成蔬果汁來喝。蔬菜汁中含有豐富的纖維以及水分，可以刺激腸道蠕動、促進排便，尤其是上班族，如果蔬果攝取不足，可以早上自己榨一杯蔬果汁來喝。

＃少吃刺激性的食物



腸胃不好的人，要少吃辣椒、少喝咖啡、酒精等刺激性的食物，這些食物雖然可以增加食慾和口感，但也會刺激腸道分泌過多的水分以及膽汁，造成腹瀉或是排便困難。

＃蹲著排便



蹲著上廁所時，腸子是直的，糞便也就能更好地排出。如果大便很難受或是經常排便困難的人，不妨可以試試蹲著上廁所。

＃多吃有助排便的食物



像是燕麥、番薯、火龍果、西梅、藍莓、香蕉和各種蔬菜，都是富含膳食纖維的食物，日常飲食中可以多吃。