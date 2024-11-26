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暖身「生薑紅茶」5分鐘完成　提高代謝率助減肥、預防感冒

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▲▼紅茶,跨年,冬天,熱飲。（圖／翻攝自pixabay）

▲生薑入茶好處多多，可以驅寒又能幫助提高代謝。（圖／pixabay、unsplash，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

冬天抗寒從養生開始，薑一向是驅寒聖品，不但方便買到，而且香氣跟滋味都很療癒，想要「食補」不需要大費周章做菜，近幾年日本風行的生薑紅茶，只要花5分鐘就能輕易完成，早上喝上一杯，不但能夠驅寒，還可以加速身體代謝，幫助減肥，手腳冰冷也會有改善，且能增強免疫力預防感冒，在家就能輕鬆做。

薑片,老薑。（圖／Pixabay）

生薑紅茶的作法很簡單，只要準備紅茶茶包，還有生薑與黑糖、蜂蜜即可。先將生薑洗淨，連皮一起磨成泥，一人份生薑大約是一個大拇指的大小，之後跟紅茶包（或者是紅茶茶葉）一起放入杯中，然後加入熱水沖泡，等候3分鐘，過濾後可加入黑糖或是蜂蜜即可飲用。

▲▼喝茶時間表。（圖／Unsplash）

此外，還有其他延伸作法，像是加入可可，就成了充滿可可香氣的「生薑可可亞」，不喜歡紅茶的人，或是想要換一下口味都很適合，做法也很簡單，只要用純可可粉、生薑跟熱水即可，先用水加入可可粉攪拌至糊狀，之後倒入鍋中慢慢加入開水，用中火加熱至快沸騰，倒入杯中後再加入生薑泥攪拌，可視自身口味加入黑糖或蜂蜜。

但須注意可可需使用無添加的單純可可粉，此外可可含有咖啡因，孕婦跟小孩需要注意喝的量，有糖尿病跟腎臟疾病的人，也需要跟醫師詢問是否可喝這類飲品。

▲咖啡,熱飲,冬天,飲料,茶,熱茶。（圖／unsplash）

若不想喝飲料，也可使用「微波生薑」的方式，將200克生薑磨碎，放入可微波的耐熱容器，加水蓋過生薑，用500W微波4分鐘即完成，一餐吃進一匙生薑的量，像在做菜時可加入一匙微波生薑，或是早餐夾麵包吃也可以，一次攝取的份量只要一匙即可。

▲薑。（圖／取自免費圖庫pixabay）

關鍵字：

薑茶, 生薑紅茶, 暖身, , 熱飲, 紅茶, 微波生薑, 代謝, 減肥, 預防感冒

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