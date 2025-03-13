巴黎時裝周 ／ LV「路燈包」發光！Stray Kids Felix背新爆款走秀

▲LV 2025春夏秀打造火車站為場景，女裝創意總監Nicolas Ghesquière出場謝幕。（圖／品牌提供）

記者林明瑋／綜合報導

LOUIS VUITTON的2025秋冬秀在巴黎時裝周登場，品牌大使齊聚，星光超強，BLACKPINK Lisa穿黑色褲裝、全智賢穿不規則剪裁的設計，雙姝以不同風格比美，Stray Kids成員Felix再度登上伸展台，背著主打的L’Express包演繹新裝，台灣代表王淨、女星林嘉欣等人也到場。LV打造了一座「火車站」辦秀，模特兒如形形色色的旅客，準備去上班、運動、渡假等等，包款也很有看頭，壓軸模特兒拎著「路燈包」Lanterne Trunk登場，而且這個包包會發光！

▲模特兒（左）穿針織連身服裝，手提會發光的路燈包。



▲Felix再度登上LV伸展台，背著最新包款L’Express。



▲LV品牌大使Lisa出席2025秋冬秀。



▲全智賢首度以品牌大使身份看秀。



▲王淨看完秀表示相當震撼。



▲林嘉欣是看秀嘉賓。

旅行是LV的基因，2025春夏系列像是車站觀察家，秀場選在巴黎北站附近、法國北方鐵路公司 Etoile du Nord營運辦公室，中央大廳代表車站等候月台，旅客在此相遇和交流，周圍的三個門廊代表到達和出發，地板和屋頂的燈光設計更是重點，象徵一整天的時光流轉。服裝則訴說了旅客們的角色與故事，可能對愛情渴望、對分離的憂慮、出發時的愉悅，或是歸返時的安心。

服裝整體是創意總監Nicolas Ghesquière擅長的前衛個性輪廓，但運用蕾絲、荷葉、飄逸材質揉入柔美，寬闊的肩線吐露出80年代的復古感，穿著長外套、手提公事包彷彿正要去上班，印花長洋裝充滿渡假心情，戴上頭帶搭配拉鏈上衣，是熱愛運動的女孩，換上優雅禮服準備赴一場重要晚宴，每個人有自己的目的地，是再也不會遇見，卻又曾經在車站裡短暫交錯的奇妙緣分。系列中條紋連身衣造型，靈感來自法國傳奇電子樂團Kraftwerk於1977年推出的專輯《環歐快車》（Trans-Europe Express），包包上的快車圖案，呼應著這一季的主題。

▲以《環歐快車》為靈感的造型，包包上有快車圖案。

包款總是一大重點，全新L’Express手袋承襲旅行精神，立志要和Keepall行李袋一樣雋永，柔軟的包身、垂墜的背帶，充滿率性自在效果，有多種顏色、材質，而且可以上肩，確實是日常生活中很實際的設計，Felix便是背著藍紅配色的L’Express包，穿著格紋針織上衣與格紋褲走秀，這是他二度登上LV伸展台，秀前他與Nicolas Ghesquière開心見面，雙方都表示對這場秀興奮又期待。

▲Felix背著藍紅配色的L’Express包走伸展台。



▲L’Express有不同材質、尺寸。

▲雙腰包設計相當有趣。

▲Petite Malle從長方形變成平行四邊形（右）。

除了L’Express必須畫重點，還有許多很搶眼之作也一定要欣賞，提琴硬箱塑造出音樂家的模樣，雙腰包穿過腰帶，帶有一點遊牧感，還有圓形帽箱、條紋硬箱、後背包、Petite Malle從長方形變成平行四邊形，壓軸模特兒手提了一只「車站月台上的燈」，名為Lanterne Trunk的作品，不但是個提包，而且發光，顛覆對包包的想像。

▲Lanterne Trunk顛覆對包包的想像。



▲提琴造型的硬箱。



▲不同顏色的條紋硬箱。



▲毛毯用皮帶提著。

LV秋冬秀星光耀眼，品牌大使Lisa表示：「很高興能夠參加這場精彩的秀。」王淨看完秀後大呼很震撼，並寫下：「如果每一件單品的設計都有他背後的意義，那我想每一次說走就走的旅行也能在生命裡寫下非凡的故事吧？」更直言覺得一切都不可思議「淨寶會好好放在記憶資料庫裡的」。

【更多2025秋冬秀】

MIU MIU

最近聲勢很旺的MIU MIU在巴黎耶納宮（Palais d’Iéna）舉辦2025秋冬秀，設計師Miuccia Prada透過服裝探討女性特質與力量，濃濃的復古風情、各種奇妙有趣的混搭，無論是隱藏於內的結構，或透過摺疊與塑形展現柔美，都重新詮釋女性魅力。

CHANEL

由團隊打造的2025秋冬系列，在巴黎大皇宮發表，服裝巧妙運用尺寸、長度與比例變化，呈現多層次搭配，並重新演繹了許多品牌鍾愛的標誌性元素，例如蝴蝶結、緞帶、珍珠、花朵等，其中鞋跟鑲嵌珍珠、斜背包設計仿加大珍珠項鍊，都是優雅又討喜的美麗設計。