fb ig video ETtoday search mobile

5種食材幫補膠原蛋白　而且熱量還不高

>

▲天使娜拉,膠原蛋白,保養,肌膚,。（圖／pexels）

▲想補充膠原蛋白，5種食物可以多攝取。（圖／pexels）

記者蔡惠如／綜合報導

春夏正是調整身體循環的好季節，無論是幾歲都需要膠原蛋白來讓肌膚更有彈性，除了市面上號稱能補充膠原蛋白的營養品之外，其實選擇最天然的「食補」，才是最安全的辦法，5種低熱量食物不但能幫助修補身體組織，也不用擔心熱量過高體重加重。

瘦肉
瘦肉主要富含蛋白質，可以保持肌膚健康，能幫助復原指甲與頭髮，在消化過程中被分解成氨基酸，也是膠原蛋白的組成成份之一，選擇雞胸肉或其他部位的瘦肉，都能輕鬆攝取蛋白質。

▲瘦肉,彩椒,奇亞籽 。（圖／unsplash）

▲瘦肉含有蛋白質，能讓身體更有活力。（圖／unsplash）

青豆
這裡指的是大部分的綠色豆類，不僅指的是碗豆，包括毛豆、四季豆等也都有蛋白質成份，方便讓不喜歡吃肉的族群補充，綠色豆類的用途其實廣泛的，無論是放在沙拉裡，或是煮湯、打成果昔都很方便。

奇亞籽
奇亞籽的好處已經流行多年，它不但有熱量低、易飽足的特性，也含有豐富的蛋白質，之前曾被不少人視為減肥聖品，適當的補充也能促進膠原蛋白生成，對健康有益。

▲瘦肉,彩椒,奇亞籽 。（圖／unsplash）

▲奇亞籽能當飲料與甜點，口味清淡許多人都能接受 。（圖／unsplash）

藜麥
到現在都還很熱門的藜麥，不但含有豐富的蛋白質，也有少許的鋅，能幫助蛋白質氨基酸合成膠原蛋白，藜麥味道清淡，不但能混入白米飯一起蒸煮，也能取代一些白米飯份量，達到控制體重的效果，加在沙拉中也能增加飽足感。

彩椒
彩椒內含豐富的抗氧化成份，對於肌膚保持水嫩相當有幫助，許多歐洲國家的女生都是靠彩椒來「美容」，保持勻稱的體態。

▲瘦肉,彩椒,奇亞籽 。（圖／unsplash）

▲彩椒也能做出許多料理 。（圖／unsplash）

關鍵字：

膠原蛋白, 食物補充, 美容, 低熱量, 肌膚

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

被學生考4／17什麼日子 老師竟輸給自己的專業XD

熱門文章

2025新錶／勞力士開心果綠領流行

2025新錶／勞力士開心果綠領流行

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

ET Fashion

推薦閱讀

對物質要求超低星座女Top 3！第一名天生理智　個性獨立又會過日子

對物質要求超低星座女Top 3！第一名天生理智　個性獨立又會過日子

5款便利商店減脂食物推薦　茶葉蛋、毛豆都入榜

5款便利商店減脂食物推薦　茶葉蛋、毛豆都入榜

常喝水身體不一定健康！營養師：選錯水瓶、小心喝進滿滿細菌

常喝水身體不一定健康！營養師：選錯水瓶、小心喝進滿滿細菌

「無緣發財」星座Top 3 ！第一名不適合跟風投資　踏實存錢才是真理 徐若瑄成功踢走討厭的自己　人生淬煉戴美鑽閃耀 生活工場3因素「慘失忠誠客」　中友百貨開首槍4月底收攤 拋光去角質不一定管用！皮膚科醫師：「溫和代謝角質」才是正解 「越老越富」星座Top 3 ！第一名存錢像是滾雪球　提前退休財富自由 4種家事能活化大腦　家變乾淨又能紓壓ＣＰ值最高 IVE抵台張員瑛「機場穿搭」超甜！肩背Miu Miu包露出長腿仙氣破表

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面