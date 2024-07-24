營養師曝龍眼5大益處：幫助排便還能美容！　注意3件事健康吃

▲營養師分享龍眼的5大益處，注意3件事吃得更健康。

記者張毓容／台北報導 圖／達志示意圖

現在正是香甜多汁的龍眼盛產的季節，你喜歡吃新鮮的龍眼，還是帶有煙燻香氣的龍眼乾呢？知名營養師高敏敏就提醒，相同重量的龍眼乾，熱量、糖分都更高，要注意適量享用就好。她也分享龍眼和龍眼乾的營養素差別表，更列出龍眼的5大益處，吃對龍眼不僅能養顏美容，還有助於排便、維持心血管健康。

從高敏敏分享的「龍眼VS帶殼龍眼乾」營養素圖表可以發現，龍眼乾的膳食纖維和鉀含量都比較高，這是因為水分瀝乾之後，營養素會再更濃縮。除了直接吃，也可以適量添加在甜品、蛋糕內增加風味。

而龍眼本身對身體健康的好處也很多，包含以下5種。

＃養顏美容



龍眼含有豐富維生素C，能幫助膠原蛋白合成。

＃預防貧血



含有維生素C和鐵質，能幫助紅血球生成。

＃幫助排便



富含膳食纖維，能幫助腸道順暢，增加飽足感。

＃抗氧化



富含多酚、類黃酮，幫助對抗自由基。

＃維持心血管健康



富含礦物質鉀，可降血壓、消水腫。

龍眼的吃法、用途也很多，果實可以直接生吃，盛產時烘焙做成龍眼乾，再做成各種甜品，又香又美味。另外，龍眼的花蜜經蜜蜂採集後，還可做成龍眼蜜。

高敏敏表示，水果可以吃，但一定要抓對份量，建議每天吃一份就好，一份水果大約是15g的碳水化合物。以龍眼為例，大約11～12顆為一份；而曬乾後的龍眼乾大約10粒為一份。

她也建議，盡量能吃新鮮的龍眼，就不選果乾，如果真的要吃龍眼乾，盡量選擇帶殼的龍眼乾，脫去水分比較好保存之外，也不會有額外糖分的添加。另外，因龍眼的鉀含量較高，所以腎臟患者、限鉀的人要注意。